A Villa Taranto un giro del mondo in 20 mila piante

L’albero dei fazzoletti arriva dalla Cina. Piantato nel ‘38 è oggi classificato come albero monumentale. Ma tutti e sedici gli ettari e le 20 mila specie del giardino botanico di Villa Taranto a Verbania sono un giro del mondo: merito del capitano scozzese Neil McEacharn che gli diede vita negli anni Trenta, per poi donare tutto allo Stato. E così l’apertura del parco in primavera dà il via alla stagione turistica sul Lago Maggiore.

Le presenze turistiche nella zona hanno superato il livello pre Covid. Le comitive sono ricomparse, il turismo congressuale sta ricominciando: linfa vitale per un territorio fatto di strutture ricettive a conduzione famigliare.

Interviste a Roberto Ferrari, direttore Giardino botanico Villa Taranto (Verbania), e Gian Maria Vincenzi, presidente Federalberghi Vco.