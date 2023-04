Turno felice per Pinerolo, Novara e Chieri, sconfitta al tie break per Cuneo

Pallavolo femminile, penultima giornata della regular season della Serie A1: colpo salvezza di Pinerolo, che batte Casalmaggiore 3 set a 1 e scavalca in classifica Perugia: a dare una mano, le cugine di Chieri che battono le umbre per 3 a 0. Ieri Novara ha battuto 3 a 1 Urbino; e Cuneo è stata sconfitta per 3 a 2 in casa da Busto Arsizio. Con Chieri e Novara che si avviano verso i playoff scudetto.