Pasqua di magro per il calcio piemontese

Nel calcio si può perdere per millimetri, quelli che fra la scarpetta di Milinkovic e la palla del rigore centrale di Di Bala. E così, due squadre dai pochi tiri in porta dal poco gioco non hanno fatto zero a zero come succede quando il calcio non è pervenuto, ma ha vinto la Roma per uno a zero sul toro. In una paralisi generale in cui il toro che voleva fare la partita era bloccato da uno dei più grandi distruttori di gioco della storia del calcio, Mourinho, allenatore della Roma, che semplicemente aspetta la manovra dell'altro appiccicando i suoi uomini agli avversari dal centrocampo in giù e così il toro manovra tristemente a centro campo a palla lenta in un orrendo affannoso tik tok quello che fa l'orologio quando si arriva alla fine. Senza manco la fantasia di Vlasic che si è prersa nelle da dopo il mondiale, si deve fidare dei dribbling ai limiti dell'improbabile di Radonic che però viene subito raddoppiato. I cross di radonic sono sempre della Roma anche perché Sanabria è tornato nella fase in cui sembra avere paura del pallone. E così appiccica, raddoppia, fai il vecchio contropiede e dai palla a Di Bala, la Roma è riuscita a tirare anche più del toro, anche in 96 minuti in numero di conclusioni vere è minore della crescita del Pil italiano.

La pasqua di magro delle torinesi si completa con la sconfitta 2 a 1 della Juve con la Lazio. Che non è caduta nella solita trama ideata di allegri, lasciare campo agli avversari così si sentono padroni della partita rallentano il gioco, intanto la Juve stretta dietro non prende gol, prima o poi gli altri sbagliano, così riparte un Rabiot o un Quadrado e può arrivare il gol con gli avversari scoperti, certo ci fosse vhlaovic a metterla dentro sarebbe più facile. La Lazio invece non ha rallentato i giri ha fatto sempre correre la la palla e ha i piedi per non perderla, così arriva il gol prodezza di Milinkovic savic. Il pareggio della juve arriva con una specie di mischia da rugby decisa da Rabiot. ma la Lazio ha i colpi metà gemio e metà follia di Luis Alberto che con un tacco non immaginabile allarga a Zaccagni che dà la vittoria laziale.