Anni scolpiti, l'Italia della scultura dai '40 agli '80 alla Gam

Ipnosi artistica, alla mostra della Galleria d'arte moderna di Torino, è un'opera di Dada Maino. Dà l'atmosfera di un'epoca, quella fra il 1940 e il 1980. Una generazione di scultori che viene dopo quella specie di liberi-tutti dell'arte concettuale, che diceva niente bello e niente brutto, conta il concetto che ci sta dietro. E gli artisti italiani, 40 esposti qui per 50 opere, senza una idea comune cercano di uscire dal concettualismo usando tutti i mezzi, ipnosi ma ma anche estetica del brutto, dell'horror: basta osservare la rissa di Agenore Fabbri che darà il via all'arte della paura. Fino ai nostri mostruosi effetti speciali cinematografici.

Fuga dal concettuale

Gli anni Cinquanta italiani in fuga dal concettuale, ma anche l'arte sacra con la Deposizioni del Cristo di Tarantino, o il miracolo così poco sacro di Marini con il cavallo e cavaliere agonizzanti ma in equilibrio soprannaturale. Poi c'è un ritorno al manuale, all'arte tradizionale del gesso con la campana di Mainolfi che però è anche inconscio, spirito. Quindi ci sono le costruzioni spaziali e di luce di Nanda Vigo che ci preparano ai miracoli dell'ottica dell'attuale tecnologia.

Lucio Fontana e la ricerca della contemporaneità

Mentre Lucio Fontana spara la sua arte raso terra, con il concetto spaziale, per abbattere l'arte col piedestallo. Insomma, una generazione di artisti in cerca, in ordine sparso, di un nuovo statuto della scultura che prepara la contemporaneità.