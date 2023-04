Raddoppiano i minori stranieri non accompagnati

Bambini e ragazzi da non lasciare soli, stranieri e senza genitori. Nel solo 2022 a Torino ne sono arrivati 720, quasi il doppio rispetto all'anno precedente.

Essere "straniero in terra straniera", quando sei un minore e per giunta non accompagnato, è una condizione di enorme vulnerabilità. Tutte le difficoltà connesse con l'arrivo in un paese altro dal tuo si sommano all'assenza di un papà, di una mamma o comunque di una figura di riferimento. Sei solo e vai tutelato al pari dei tuoi coetanei italiani ed europei. Lo dice la legge.

Arrivano principalmente dall'Egitto, dalla Turchia, dal Marocco, dal Senegal, dalla Tunisia. Un afflusso ingente che ha necessitato di incrementare i posti di accoglienza autorizzati e accreditati a Torino, arrivando ad un totale di 220 posti. Che però non è ancora sufficiente. Così la città si è fatta carico di attivare altri 79 posti in strutture di emergenza e per altri 110 ragazzi c'è stata l'offerta di ospitalità da parenti e connazionali. In tutto 409 posti

Ma gli altri? Molti sono andati via da Torino, tappa di passaggio, altri hanno lasciato i dormitori, non sempre confortevoli vista l'emergenza e se ne sono perse le tracce. Il rischio, se non c'è una pronta accoglienza, è che vengano intercettati da organizzazioni criminali o diventino nuovi invisibili senza alcuna protezione.

