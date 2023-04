Festa per due, Chieri vince il derby ma Pinerolo è salva

Alla fine al Pala Bus Company di Villafranca festeggiano tutti. Il Pinerolo è salvo, Chieri difende il quarto posto che vale il fattore casalingo nel derby playoff contro Novara. L'ultima giornata di regular season regala grandi emozioni con due scontri piemontesi. Il più decisivo a Pinerolo. Il Chieri parte forte e poi rallenta dopo i primi due set vinti che valgono la conquista matematica del punto necessario a blindare il quarto posto. Il sestetto di coach Marchiaro rialza la testa e vince il terzo set, ma poi si arrende agli attacchi di Grobelna e Cazaute. Finisce 3 set a 1, Pinerolo rimane in A1, complice la sconfitta di Perugia contro Conegliano. Chieri approda ai quarti di finale dei playoff scudetto con il vantaggio di giocare gara 1 e l'eventuale gara 3 in casa. Avversario il Novara che nell'altro derby dell'ultima giornata regolare batte Cuneo 3-1. Continua il momento d'oro delle ragazze di coach Lavarini che da oggi dovranno pensare alla Champions e alla gara di ritorno della semifinale contro l'Eczacibasi di Istanbul. Dopo la vittoria dell'andata sognare non è impossibile. In palio una finale che il destino vuole in programma a Torino, il 20 maggio. Anche per Cuneo la stagione non è ancora finita. Si giocherà agli spareggi l'accesso all'Europa e alla Challenge Cup.