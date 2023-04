Gli ultimi istanti di vita di Valentina Tarallo

La sera dell'11 aprile Valentina Tarallo era uscita dal laboratorio di Ginevra dove lavorava come ricercatrice, aveva cenato con un'amica e poi era tornata a casa in tram. Ma proprio lì, in rue de la Croisette, l'aspettava l'assassino. Sono gli ultimi istanti di vita della ragazza. La cattura del suo ex fidanzato ora traccia la strada verso la giustizia per l'assassinio della giovane ricercatrice che lavorava come ingegnere biomedico a Ginevra. E intanto si profila l'identikit dell'uomo. Quattro identità fornite da Dijbi Ba, 43 anni, originario del Senegal, su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Ieri, 3 aprile, la cattura in Senegal da parte della Polizia elvetica.

La fuga in Senegal e la difficile estradizione

Valentina, uccisa a colpi di spranga, morì il giorno dopo all'ospedale di Ginevra. Il Ba aveva fatto perdere le sue tracce, era riuscito a superare il confine con la Francia e da lì è riuscito a raggiungere l'Africa, forse attraverso la Spagna. Tanti gli indizi che hanno portato a lui, l'identikit tracciato da una vicina di Valentina. La testimonianza di un'amica che aveva raccolto la disperazione della giovane, le aveva raccontato di averlo lasciato ma lui era geloso e la tormentava. L'aspettava sotto casa, la minacciava di togliersi la vita. Poi il tragico epilogo. Il Ba molto probabilmente sarà processato in Senegal, e non potrà essere estradato in Svizzera. A Torino però è stato aperto un fascicolo e la Procura potrebbe chiedere l'estradizione in Italia.