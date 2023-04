Si chiama "Polis" il nuovo ufficio postale digitale

E' l'inizio del progetto “polis”, voluto dal Ministero della Giustizia nell'ambito del programma per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Si parte dall'ufficio postale di questo piccolo comune, Candelo, in Valle Cervo, poco più di 7000 abitanti, e con l'inaugurazione del totem digitale, aperto 24 ore su 24. Per ora in Italia sono cinque i comuni che lo utilizzeranno, si estenderà poi il servizio ad altri municipi sotto i 15.000 abitanti.

Tante le pratiche che si potranno sbrigare attraverso lo spid: dalla presentazione dei documenti per istituire l'amministratore di sostegno all'inserimento dei documenti per il rendiconto del patrimonio della persona assistita.

intervistati: Giovanni Accusani, resp, nord ovest mercato privato poste italiane Emanuele Pozzolo, Deputato Paolo Gelone, Sindaco di Candelo