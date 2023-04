I martiri del Martinetto, sacrificare la propria vita per la libertà di tutti

La data è quella della fucilazione di 8 componenti del primo comitato militare regionale piemontese del CLN, il 5 aprile 1944, in un luogo divenuto simbolo della Resistenza torinese. E' il Sacrario del Martinetto, sede ogni anno della cerimonia ufficiale in ricordo di tutti i partigiani condannati a morte dopo l'8 settembre. Anche stamattina la partecipazione di Comune, Regione, Città metropolitana, Forze armate, l'Anpi, associazioni come Nessun uomo è un'isola, Museo Carcere Le Nuove, esponenti della politica e della cultura. Interventi del presidente della comunità ebraica Dario Disegni e del sindaco Stefano Lo Russo.

Il poligono di tiro e i plotoni d'esecuzione

Era un poligono di tiro e diventò, dopo l'armistizio, il luogo delle esecuzioni di decine di condannati a morte dalla Repubblica sociale. I loro nomi sono sulla lapide e molti anche nelle vie della città - Balbis, Perotti, Giachino, Giambone, Cibrario, Fattorelli, Biglieri - e tutti vengono ricordati in questa cerimonia. Il Sacrario è circondato da un giardino, al centro del campo un cippo, sul muro una teca con i resti delle sedie delle esecuzioni. Sulla lapide, accanto ai nomi scorrono le professioni più diverse, generale, studente, calderaio, muratore, ingegnere, impiegato, geometra , tante facce diverse unite nella Torino della Resistenza.

