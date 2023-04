Un miliardo per tram e bus, a Torino la rivoluzione del trasporto pubblico

La presentazione di Nuovo trasporto Torino disegna una rivoluzione che parte subito, obiettivo il 2027. Investimenti per 1085 milioni: 700 per metropolitana e infrastrutture tranviarie, 385 per acquisto tram e bus elettrici e a metano. Nuove stazioni della metropolitana 1, con il prolungamento fino Cascine Vica. Inoltre, due linee tranviarie e 30 km di binari in più. Rinnovato il 70% del parco circolante.

Tram e semafori più scorrevoli

Un piano molto ambizioso, che cerca di coniugare le esigenze più diverse: il potenziamento del servizio anche in zone poco servite finora, più efficienza e puntualità grazie a priorità semaforica e corsie preferenziali, con 8 minuti massimo di attesa, e meno inquinamento mediante mezzi prevalentemente elettrici. Attenzione particolare alla valorizzazione dei tram: potenziato il 4, il 3 arriverà in piazza Hermada, il 10 raggiungerà via Massari attraversando (con semaforo) piazza Baldissera, il 15 collegherà i campus universitari compreso Grugliasco; nuova la linea 12 dallo Stadium a piazza Carducci.

Tutte le novità

Tra le altre novità più immediate: il potenziamento del 74 verso il Caat, il miglioramento delle linee verso stazione Rebaudengo, Barca Bertolla San Mauro, Villaretto Falchera Mappano, la riorganizzazione in zona Parella di 13, 65 e 71, le nuove linee Star attraverso il centro cittadino verso i parcheggi in struttura.

