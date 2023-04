Pasqua sugli sci, dalla via Lattea ad Alagna: ecco gli impianti aperti

servizio di Vanni Caratto

montaggio di Paola Messina



Se la stagione dello sci 2021-2022 ha dovuto ancora combattere con le restrizioni del Covid, quella che si sta concludendo ha dovuto combattere con lo scarso innevamento iniziale e poi le temperature ballerine di questo inverno. In ogni caso i maggiori comprensori del Piemonte si dicono soddisfatti del bilancio complessivo: nella maggior parte dei casi si sono ritrovati i numeri dell'era pre-pandemia, in alcuni casi si è andati anche oltre.

I vari comprensori

Nel comprensorio più grande, la Via Lattea, è stata una stagione faticosa per il clima e la neve, ma è ritornata la clientela estera che qui ha sempre rappresentato un buon volano. Fino a lunedì di Pasqua saranno ancora 28 gli impianti aperti concentrati su Sestriere e Salice. A Pasquetta chiusura simbolica della stagione dello sci con la 40esima edizione dell'Uovo d'Oro: lo slalom gigante per i bambini e ragazzi che coinvolge 1.500 bambini e ragazzi da tutta Europa, con la sfilata nel pomeriggio per le vie del paese.

Aperti fino a Pasquetta anche a Bardonecchia con gli impianti in quota dello Jaffreau: si chiude una buona stagione, con una flessione a marzo ma il ritorno dei gruppi scolastico: alberghi ancora con oltre mille presenze questa settimana con proiezioni di buoni arrivi per le feste.

Stagione da incorniciare nel comprensorio del Mondolè Ski, nel cuneese, che dichiara aumenti di presenze a due cifre, una delle migliori stagioni di sempre. Giovedì, venerdì e sabato ci saranno ancora gli International ski games con l'arrivo di 300 bambini da tutta Europa. Gli impianti rimarrano aperti fino a domenica.

Situazione ben diversa a Limone - Riserva Bianca che subisce ancora i danni dell'alluvione e della chiusura del Tunnel del Tenda. Si è recuperato rispetto al calo del 40% delle presenze dell'anno prima e sono tornati i bambini delle scuole, con oltre 20mila presenze. Ma la vera scommessa sarà il prossimo anno con l'apertura a ottobre del Tunnel, seppur ancora parziale.

A prolungare ancora la stagione è il Monterosa Ski: se Alpe Mera ha chiuso la settimana scorsa, sul fronte di Alagna gli impianti resteranno in funzione fino al 16 aprile, con il giorno prima una dj set a Pianalunga per festeggiare la chiusura della stagione.