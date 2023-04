A Prato Nevoso, tra volley e dj set. Un finale di stagione sold out

Giocare a pallavolo sulla neve ispirandosi al beach volley. E' lo snow volley, uno spettacolo andato in scena nel torneo di Prato Nevoso in una delle ultime domeniche sulle piste, che proprio qui ebbe il suo battesimo due anni fa. Con atleti da tutto il mondo. E che tornerà per le Universiadi.

In quota, a duemila metri di altezza, un altro spettacolo, con il dj set del torinese Gabry Ponte, per un binomio sci, neve e musica, unico al mondo che ha fatto ballare in quota oltre duemila persone.

intervistati: Matteo Carlon, pres. ass. Snow Volley Italia Adriano Bilato, vicepres. Federazione italiana pallavolo