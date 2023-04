Gli attivisti contro Esselunga occupano l'ex caserma La Marmora

Una trentina di attivisti del comitato di cittadini, nato un anno e mezzo fa, EsseNon, e del centro sociale Gabrio ha occupato l'ex caserma La Marmora di via Borsellino.

Scrivono Stop Esselunga sugli striscioni. Il centro commerciale dovrebbe sorgere lì vicino e minaccia l'area verde davanti al Palazzo di Giustizia. Uno spazio in parte abbandonato che gli occupanti puntano a restituire ai cittadini.

Nella ex caserma sono previste attività e assemblee. Intanto, la questura di Torino e la polizia municipale monitorano la situazione. Al momento, non sarebbe previsto lo sgombero.