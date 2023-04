Sclerosi multipla, riabilitazione con il rinforzo 3d

Una settimana per imparare stili di vita e di alimentazione corretti. Un'immersione nella natura a La Maddalena, in Sardegna, insieme a terapeuti e ad altri pazienti. Un'esperienza vissuta, prima della pandemia, da alcune decine di pazienti del centro sclerosi multipla IRCCS Santa Maria Nascente, fondazione don Gnocchi di Milano.

Oggi, la realtà virtuale, permette a chi è stato a La Maddalena, e a chi non ha potuto andarci, di rivivere quell'esperienza durante le sedute di riabilitazione.

Quattro video scenari tematici: cucina, barca a vela, meditazione e riabilitazione fisica in spiaggia. Attraverso immagini realizzate durante il soggiorno in Sardegna, il visore permette ai pazienti di immergersi in 3d in un'esperienza che ha migliorato il loro stato di salute.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Paola Galassi e Benedetto Mallevadore

interviste a Laura Mendozzi, neurologa del centro sclerosi multipla IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione Don Gnocchi e a Barbara Pezzotta, paziente