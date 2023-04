Tac, meno radiazioni con l'Intelligenza Artificiale

Mantenere al minimo possibile la dose di radiazioni compatibilmente con l'accuratezza diagnostica durante l'esame della TAC, la tomografia assiale Computerizzata. Una richiesta che l'Europa ha inserito in una direttiva già nel 2013.

Sandra Doria, ricercatrice all' Istituto di Chimica Composti Organici del CNR spiega: “Sappiamo che la quantità di radiazioni durante esame tac è proporzionale a qualità immagine”. Come si può, allora, stabilire quale è la quantità minima utile di raggi X perchè il medico radiologo possa fare una diagnosi puntuale? L'intelligenza artificale può aiutare. Fisici dell'Università di Firenze e ricercatori del CNR hanno lavorato insieme ai fisici radiologi dell'ospedale fiorentino Careggi, partendo dall'esperienza in questo ambito della Fondazione Bruno Kessler e dell'Istituto Superiore di Sanità

“Abbiamo sviluppato diversi algoritmi di IA e reti neurali convoluzionali” racconta Doria. Gli algoritmi sono poi stati testati su un macchinario per la TAC dell'ospedale Careggi di Firenze.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Enrica Politano

Intervista a Sandra Doria, ricercatrice Istituto di Chimica Composti Organici del CNR