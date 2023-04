Malaria, vaccino in Ghana

E' stato autorizzato in Ghana per essere somministrato ai bambini tra i 5 mesi e i 3 anni, la fascia d'età a più alto rischio di morte per malaria.

Il vaccino r21 matrixM sviluppato dal Jenner Institute dell'Università di Oxford è solo il secondo contro la malaria approvato in tutto il mondo ma è il primo a superare la soglia di efficacia del 75% fissata dall'Organizzazione Mondiale della sanità Ha raggiunto, infatti, il 77% a 12 mesi dalla somministrazione.

Sarà prodotto in India dal Serum Institute.

Servizio di Elena Cestino

montaggio di Enrico Caleffi