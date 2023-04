Tanti modi di bere, tanti rischi da affrontare

Ampiamente diffuso nella nostra cultura, il consumo di alcol riguarda una ampia fetta di popolazione (36 milioni di persone) ed è trasversale tra fasce d'età e generi, è una piaga sociale quando diventa abuso.

A mettere in guardia da questo rischio, nell'Alcohol Prevention day, l'Osservatorio Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità.

impressionanti i dati: 7 milioni e 700mila gli italiani con più di 11 anni che hanno bevuto nel 2021 quantità di alcol tali da esporre la salute a rischi.

Di questi, 3 milioni e mezzo sono 'binge drinkers', assumono in modo compulsivo vino, birra o superalcolici in un intervallo di tempo ristretto tra 30 minuti e 2-3 ore. Abbuffate di alcol che possono trasformarsi in patologia. E si va, allora, dall'ubriacatura seriale, alla dipendenza.

Condizione che riguarda i 750 mila consumatori che hanno provocato così un danno conclamato fisico o cerebrale.

I dati, dell'Istat, hanno avuto una leggera flessione per gli uomini, stabili per le donne, nel complesso ben distanti dagli obiettivi di salute della agenda 2030.

Tra i quasi 8 milioni di consumatori a rischio preoccupano soprattutto i giovani, (quasi un milione e mezzo tra 11 e 25 anni); le donne, 2 milioni mezzo; gli anziani 2,6 milioni.

Sostanza che altera il normale stato psichico, l'alcol agisce sui neurotrasmettitori, che trasferiscono informazioni ai neuroni. L’assunzione aumenta la produzione di dopamina, e il rilascio di endorfine. Questo incide sull’umore: produce rilassatezza, euforia, abbatte l'inibizione. L’effetto è però anche una depressione dell’attività cerebrale: dalla sonnolenza all'insufficienza respiratoria. A lungo termine, il cervello cerca adattamenti e finisce per aumentare la tolleranza all'alcol, cosa che può aprire la strada alla dipendenza.

Molto drastiche le linee guide del ministero della salute. Tenuto presente che l’unità alcolica corrisponde a un bicchiere di vino o a una lattina di birra o a un bicchierino di superalcolico, vale la regola 2-1-0: fino a 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini, Massimo 1 per le donne, 0 sotto i 18anni.