Le imprese piemontesi ottimiste sul futuro della nostra economia

L'economia piemontese cresce e crescerà, ma permangono problemi che richiedono risposte strutturali. Lo confermano vari studi. Confindustria Piemonte ha sondato 1.100 imprese associate, manifatturiere e dei servizi, e ha registrato ottimismo: nel secondo trimestre 2023 il 58% degli intervistati prevede un aumento dell'occupazione e della produzione. Bene anche le aspettative su redditività ed export.

Più ottimisti a Torino, meno a Cuneo

Molto più positiva è l'aria che si respira nel Torinese: il 67% delle aziende intervistate intende assumere e il 60 prevede un aumento della produzione. Più prudenti invece le aziende della Granda: il 59% si aspetta una maggiore produzione, ciononostante le aziende che faranno assunzioni si fermano al 56%.

Produzione di pannelli fotovoltaici in aumento

In generale pesa l'inflazione e in particolare, come rileva un'indagine di Intesa Sanpaolo, il caro energia, tanto che l'ottimizzazione dei contratti di fornitura è al primo posto tra le esigenze delle aziende. L'anno scorso la produzione di energia da pannelli fotovoltaici in Piemonte è aumentata del 12% rispetto al 2021 ma non basta. Per favorire la transizione sostenibile e l'indipendenza energetica la stessa banca Intesa ha annunciato un accordo con Confindustria Piemonte: 12,5 miliardi di euro sono a disposizione delle imprese.