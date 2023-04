Sarà a Torino il primo trasporto di organi via drone

E' tutto pronto per un decollo eccezionale. Il primo volo sperimentale d'Italia di un drone per il trasporto di organi avverrà a Torino tra il CTO e l'ospedale delle Molinette. La data è da fissare perché per la prova sarà bloccato il traffico lungo il tragitto del velivolo, come chiede l'Enac, ente regolatore dell'aviazione civile.

Le aziende torinesi coinvolte

Un traguardo, dopo due anni di ricerche di un team di istituzioni e imprese coordinate dalla fondazione Donazione organi e trapianti. Tutti i componenti del velivolo sono realizzati da aziende italiane tra cui due torinesi, ProS3 e LMA Aerospace technology. In particolare il contenitore per il materiale biologico è stato progettato dal Politecnico di Torino. Un progetto che alimenta la speranza nei tanti in attesa di trapianto.

Interviste a: Marcello Chiaberge, professore associato di Elettronica e telecomunicazioni del Politecnico di Torino; Antonio Amoroso, presidente della fondazione Donatori organi e trapianti; Anita Siletto, presidente dell'Associazione italiana trapiantati fegato Piemonte

Montaggio di Alessandro Mancuso