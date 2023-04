La presenza dei lupi sulle Alpi preoccupa gli abitanti

I 13 abitanti di Assiere, una borgata di Meana di Susa, fanno i conti coi lupi, un pensiero al portafoglio, l'altro all'incolumità personale, anche se fino a oggi sulle Alpi non hanno mai aggredito gli uomini.

Le ragioni degli uomini si scontrano con quelle di tutela di una specie rigorosamente protetta dall'Unione Europea e, salvo precise deroghe, oggi intoccabile su tutte le Alpi. Alcune proposte sono state avanzate per proteggere gli allevatori dai quasi 700 lupi piemontesi sulle montagne spopolate di uomini e ricolonizzate dagli animali. La natura che si riprende i suoi spazi e una convivenza sempre più difficile anche in collina e persino in pianura.

Interviste a Ester Moroni, residente di Assiere, e Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti Piemonte.