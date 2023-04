Pericolo di crollo alla Bizzarria, l’eclettico padiglione ottocentesco del parco della Mandria

La prima foto arriva dal Parco della Mandria. Si tratta della Bizzarria, l’eclettico padiglione ottocentesco commissionato da Vittorio Emanuele II come punto di ristoro durante le battute di caccia. Oggi è in queste condizioni: erbacce, abbandono e il divieto di ingresso per il pericolo di crollo. "Aspettano che crolli?", si chiede il nostro ascoltatore Nicola Lemma.



"Questo scempio è al parco Clessidra", ci scrive Daniela. Siamo in centro a Torino. Ennesimo atto di vandalismo, questo piccolo gazebo incendiato. "Chiediamo sempre una maggior cura dei giardini parchi della città – ci dice l’ascoltatrice - e poi c’è qualche imbecille che rovina le cose belle! Se siete annoiati ci sono molti modi per divertirsi senza dover rovinare strutture".

Consoliamoci con un po' di natura. Aria di primavera a Pinerolo. Isabella ci invia questo bombo mentre cattura il polline di una splendida surfinia.