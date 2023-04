Che spettacolo il glicine in fiore, che peccato gli alberi rimossi

Con la prima segnalazione andiamo a Torino, su corso Grosseto angolo corso Cincinnato. Un telespettatore ci mostra quella che doveva essere una pista ciclabile. I lavori sono iniziati 5 anni fa e non sono mai stati completati. Stato di degrado e senso di abbandono - ci scrive - tra i residenti dei palazzi.



La seconda segnalazione ci porta a Venaria Reale, in via Manzoni. Anni fa - scrive una telespettatrice - sono stati rimossi tre alberi. Avrebbero dovuto essere rimessi al loro posto ma, nonostante i solleciti al sindaco, nulla è cambiato.



E chiudiamo col video di Carla Tondello, che ci mostra la prima fioritura di questo glicine secolare, tra via Digione e via Medici, nel centro di Torino.