Sabato il Disability Pride, sostegno di associazioni e istituzioni ma non della Regione

Si terrà per la prima volta a Torino, sabato prossimo, il Disability Pride, la manifestazione che si pone l’obiettivo di sensibilizzare istituzioni, privati e cittadinanza sui temi legati ai mille aspetti di questa condizione. Nel pomeriggio ci sarà la parata “dell'orgoglio disabile” per le vie del centro, promossa dalla Cellula di Torino dell'Associazione Luca Coscioni, con molte altre realtà che quotidianamente si battono per le pari opportunità. Il ritrovo è in piazza Carlo Felice alle 14 da dove il corteo si snoderà fino a

piazza Castello dove sono previsti gli interventi dal palco.

In occasione della prima edizione del Disability Pride Torino, le

organizzazioni promotrici hanno redatto un manifesto collettivo che

contiene alcune rivendicazioni su tematiche legate alla disabilità,

tra queste cura e assistenza, barriere architettoniche, barriere

digitali, barriere culturali, mobilità e accessibilità, cittadinanza

attiva, universal design, lavoro e istruzione.

Alla conferenza stampa di presentazione c'erano vari rappresentanti di istituzioni: l'assessore ai Diritti del Comune di Torino, Jacopo Rostelli; la consigliera metropolitana delegata all'inclusione Valentina Cera; i rappresentanti di Università e Politecnico. Mancava la Regione Piemonte. Un'assenza che l'assessore all'integrazione Maurizio Marrone spiega così a “La Stampa”: “Tra gli organizzatori c'è l'associazione Luca Coscioni che sostiene il suicidio assistito, valorialmente in contrasto con la linea politica di questa maggioranza”.

L'associazione replica di aver fatto richiesta di patrocinio perché, essendo la prima edizione a Torino, non esiste ancora un coordinamento disability pride registrato.

''L'organizzazione del primo Disability Pride di Torino -spiega la

coordinatrice Miriam Abate- ha portato alla creazione di un

coordinamento di oltre 15 associazioni e startup, con le quali

certamente il lavoro proseguirà anche dopo la manifestazione. Sulla

base di quanto contenuto nel manifesto speriamo di poter proseguire il

dialogo con le istituzioni, al fine di cominciare un lavoro che possa

portare a dei reali cambiamenti''. I Disability Pride nascono negli

Stati Uniti all'inizio degli anni '90 In Italia vengono organizzati

dal Disability Pride Network, rete nazionale informale composta da

singoli cittadini e organizzazioni creata dall'attivista Carmelo

Comisi. La prima edizione si svolse nel 2015 in diversi comuni della

provincia di Ragusa con il nome di Handy Pride, per poi assumere la

denominazione attuale e spostarsi a Palermo l'anno seguente e

successivamente a Napoli e infine a Roma. Nel 2022, l'evento si è

svolto in tre location diverse, ancora a Roma, Milano e Bologna.