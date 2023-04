La rabbia degli inquilini di Casale Monferrato: "E' come se fosse scoppiata una bomba"

Amministratori nuovi e conteggi in corso negli 85 condomìni di Casale Monferrato coinvolti nel crack dello studio Ginepro. Tra continue assemblee pubbliche e varie raccolte firme, la città è in piena mobilitazione contro lo storico studio di amministrazione condominiale che nelle scorse settimane si è scoperto non aver più pagato da mesi bollette di acqua e luce, fornitori vari - dalle pulizie agli elettricisti - e anche assicurazioni sui palazzi.

Il buco



Un buco che supera il milione di euro. I conteggi sono ancora in corso ma solo di bollette mancano all’appello circa 900mila euro. 1.600 le famiglie coinvolte. Alcune centinaia riunite in un comitato di cittadini guidato dal notaio Massimo Cagnacci e affiancato da avvocati locali e dal sindaco Federico Riboldi. Due i risultati già raggiunti con la municipalizzata AMC: il sì alla rateizzazione delle fatture insolute e l’azzeramento delle spese legali.

Le maxi-rate

Intanto però ai condòmini sono arrivate le maxi rate per colmare i buchi. Anche 1.200 euro per nucleo. Da parte sua i legali di Ginepro assicurano: lui è pronto a collaborare e saldare le cifre che verranno accertate.



servizio di Manuela Gatti

montaggio di Davide Mazzan