Julia Ituma, Novara riprende gli allenamenti. In un clima surreale

La morte di Julia Ituma. Le ragazze sono ancora scosse. All'ingresso del palazzetto, lo striscione dei tifosi per "Titu", campionessa in erba non ancora sbocciata. Se l'immaginavano in maniera diversa, a Novara, la vigilia del primo atto dei playoff scudetto, il derby piemontese contro Chieri. Rimandato a mercoledì. Ma quella partita che vale una stagione, non sarà più la stessa.

Il rientro della salma

E' rientrato questa mattina, all'aeroporto di Malpensa, il feretro di Julia Ituma. Sul corpo della 18enne le autorità turche hanno effettuato l'autopsia. I primi esami tossicologici avrebbero dato esito negativo: niente droghe o psicofarmaci. Si attendono ancora alcuni esami, compresi quelli della polizia scientifica: le impronte su quella finestra del sesto piano. Ma gli inquirenti sono ormai sicura che si tratti sul suicidio, e così è stato autorizzato il rientro della salma in Italia. I funerali si terranno martedì, a Milano, in quella parrocchia San Filippo Neri dove cominciò a dare i primi colpi a un pallone.

Mistero sui motivi

Restano da capire i motivi del gesto: chi c'era al telefono con lei quella sera, attorno alle 22,40. Forse un ragazzo di Novara, conosciuto a scuola, con cui si frequentava. Poi il rientro in stanza, il lungo colloquio con la compagna di squadra, Lucia Varela. Fino alle 1,30. Alle 5, la Polizia bussa alla porta: Julia non c'è più. Si è lanciata dal sesto piano. Avrebbe chiuso la finestra e superato la bassa ringhiera.