Juventus-Verona, probabili formazioni: davanti in tre bianconeri per due posti

servizio di Davide Lessi

montaggio di Massimo Carnemolla



“Fino a questo momento non abbiamo fatto assolutamente niente. Il mese di aprile ci potrebbe dare la possibilità di avere un maggio importante, con la possibilità di raggiungere le finali di Europa League e Coppa Italia. Per l'Europa League siamo ai quarti di finale ed è ancora lunga, per la Coppa Italia abbiamo solo l'Inter davanti'. A dirlo è il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con il Verona. ”In campionato abbiamo 56 punti, il nostro obiettivo è cercare di consolidare il secondo posto sul campo che fino a questo momento ci siamo conquistati - ha aggiunto - Bisogna cercare di migliorare la classifica punti dell'anno scorso. Domani si riparte da 0-0, non possiamo pensare che perché abbiamo vinto a Milano la stagione è finita. Domani è una partita pericolosa, il Verona è una squadra che corre e aggredisce. Bisogna mettersi al loro pari sotto l'aspetto fisico".



La probabile formazione



Stasera, con Federico Chiesa ai box, davanti Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Vlahovic-Kean, ma c'è Milik - rientrato dall'infortunio - che scalpita. A centrocampo mancheranno sia Rabiot che Paredes, entrambi squalificati. Sarà Locatelli il centrale. Sulle fasce Kostic e Cuadrado. Mezzali Fagioli e Barrenechea , entrato a far parte a tutti gli effetti della prima squadra. Dietro Gatti, Bremer e Danilo, davanti al numero 1 Szczesny.

Il fattore inchieste

Tutto esaurito allo Stadium. C'è entusiasmo intorno ai bianconeri, nonostante le inchieste rischiano di inficiare i risultati sportivi. Ma Allegri non tiene conto, per ora, delle penalizzazioni. Un aprile che sarà decisivo anche sul fronte della giustizia sportiva. Il 19, dopo Pasqua, il collegio di garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso dei bianconeri per il meno 15 in classifica.