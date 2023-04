I videogiochi tra scienza tecnica e arte

Il mercato dei videogiochi di casa nostra vale circa 2,2 miliardi di euro. E anche se in lieve calo rispetto al 2021 si conferma un settore economicamente importante. Dati del rapporto sul mondo video ludico di Iidea associazione italiana di settore. Oltre 14 milioni gli italiani che giocano in un'età che parte dai 6 anni ma trova la sua fascia più numerosa tra i 45 e i 64. Come a dire che non esiste un'età definita per giocare.

Le persone intervistate nel pezzo sono:

Dario Migliavacca Direttore dello studio Ubisoft Milan

Marco Minoli Direttore marketing Slitherine

Andrea Granata sviluppatore Slitherine

Giacomo Masi Direttore creativo Leonardo Production