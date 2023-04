Sanità pubblica, nasce un Comitato per difenderla

Un appello per il diritto alla tutela della salute e alle cure. Nel nome dell'articolo 32 della Costituzione. Lo stanno firmando i sindacati della sanità, le associazioni dei consumatori, il tribunale del malato. Ma anche l'ordine dei medici di Torino e sigle come Libera Piemonte o le donne di Se non ora quando. Già quasi una trentina le adesioni. Il primo appuntamento del nuovo Comitato è stato un'assemblea pubblica convocata davanti all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Senza bandiere di appartenenza si sono ritrovati così insieme medici e pazienti per difendere la sanità pubblica. Previsti ulteriori appuntamenti in giro per il Piemonte. Manifestazione conclusiva a Torino il 27 maggio.