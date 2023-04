Aumento dei costi e carenza di personale, chiudono le RSA

L'intero settore delle case di riposo, profit e no profit, è in difficoltà, un po' dappertutto. In Piemonte il sistema, pur strutturalmente avanzato, non viene riformato da 15 anni. E questo influisce sulla sua efficienza, dice il Centro Ricerche CERGAS della Bocconi.

Tantissime le chiusure in poco tempo. La più clamorosa è stata quella della RSA Città di Asti, la più grande del Piemonte. Con quaranta lavoratori cui la Regione ha dovuto anticipare la mobilità. Affinché non restassero anche a Pasqua senza stipendio. A venir meno la sostenibilità economica, a causa dell'aumento dei costi e delle carenze di personale.



Interviste a: Michele Assandri, presidente ANASTE Piemonte; Amedeo Prevete, presidente UNEBA Piemonte; Elisabetta Notarnicola, Centro Ricerche CERGAS dell'Università Bocconi