Pochi e sempre più tentati dalla libera professione. La fuga degli infermieri dal pubblico

Il governo ha appena autorizzato anche per gli infermieri del pubblico l'attività libero professionale. Ma è ancora troppo presto per capire se questo ne bloccherà la fuga verso il privato, studi associati principalmente che offrono servizi alle stesse ASL. Ogni giorno - conferma l'ordine professionale - in città come Torino, c'è chi si dimette da ambulatori e ospedali per tornare in corsia a gettone. Riappropriarsi della propria vita, la motivazione principale. Più che il guadagno economico. Abbiamo raccolto la testimonianza di Simona, che dopo 23 anni di posto fisso, ha fatto questa scelta.

Servizio di Francesca Nacini; montaggio di Enrica Politano.

Interviste a: Simona Gallizioli, infermiera; Ivan Bufalo, Presidente Ordine Professioni Infermieristiche Torino