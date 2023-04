Il marziano Kapuf e le avventure con la piccola Kiki

Kapuf è il pupazzo atterrato dallo spazio nel giardino della piccola Kiki e della sua famiglia, genitori e nonna. Tutti hanno un colore che caratterizza il personaggio e che identifica i tratti principali del carattere. Kapuf è il pupazzo rosa dai lunghi capelli cangianti che accompagnerà Kiki alla scoperta

della complessità della vita sulla terra. Due mesi di riprese a cui è seguito un intenso lavoro di post produzione.

Produzione torinese

La serie è coprodotta da Rai Kids, con il Centro dipProduzione Rai di Torino e dalla società Showlab, con il sostegno di Film commission Torino Piemonte. Andrà in onda su Rai Yoyo a partire da lunedì alle 13 e in replica alle 18,50 per 26 puntate. Sarà a disposizione anche su Raiplay.

Interviste a Luca Milano (direttore Rai Kids), Stefania Gallo (co-regista) ed Erica Nebiolo (attrice).