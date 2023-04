La storia della Ferrero e del suo patriarca il signor Michele

Per tutti era il signor Michele. Michele Ferrero era amato dai suoi dipendenti ai quali non solo aveva dato lavoro ma un futuro di stabilità e benessere. L'avventura imprenditoriale era partita con i genitori e lo zio da una cioccolateria di Alba, trasformata in pochi anni in un impianto industriale. È il boom economico e i prodotti della Ferrero vengono distribuiti in tutta Italia. Il successo porta a invenzioni iconiche come la Nutella, l'ovetto Kinder e l'Estathe e a succursali in tutti i continenti.

Oggi i dipendenti della Ferrero sono 44 mila, 4 gli impianti in Italia; il fatturato 2022 è stato di 14 miliardi di euro; è il terzo gruppo al mondo nel settore del cioccolato. Per la prima volta il genio imprenditoriale di Michele Ferrero viene raccontato nella biografia scritta dal giornalista Salvatore Giannella edita da Salani.

Interviste a Salvatore Giannella, giornalista, e Bartolomeo Salomone, presidente Ferrero Spa e direttore generale Fondazione Ferrero.