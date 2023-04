Juve ai tempi supplementari

Nessun commento dal presidente Ferrero all'uscita dal palazzo del Coni.

Il silenzio dell'attesa, iniziata subito dopo tre ore di udienza.

Il collegio di garanzia, la cassazione della giustizia sportiva, dovrebbe decidere oggi, forse nel pomeriggio.

Se annullare, confermare, rimandare a nuovo giudizio i quindici punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla corte d'appello federale a gennaio.

Ieri, la decisione non è arrivata. L'ennesimo colpo di scena sì.

La sentenza che ha inflitto quei quindici punti è carente nelle motivazioni della penalità.

A dirlo il procuratore generale dello sport Ugo Taucer, ovvero l'accusa. Opportuno, secondo questa linea, rimandare il procedimento alla Fgic per un nuovo processo.

Che nel frattempo, annullerebbe comunque il meno quindici in classifica.

Un assist, difficile resistere alla metafora calcistica. Per la difesa della Juve che poco prima, aveva chiesto di cancellare senza rinvio la sentenza della corte d'appello federale. piena di errori, secondo l'avvocato Maurizio Bellacosa. i giudici nelle loro motivazioni parlano di un sistema fraudolendo messo in piedi dal club, ha detto, mai contestato da nessuno nel deferimento all'esito delle indagini.

l'ultima parola spetterà al collegio di garanzia.

nel giovedì dei verdetti. Allegri a Lisbona per giocarsi l'accesso alla semifinale di Europa League. cercando di difendere il vantaggio dell'andata.

mentre a Roma, è già ai supplementari la partita che vale quindici punti.

e l'altra metà di un'intera stagione.

Servizio di Martino Villosio