Juve e Toro in corsa per l'Europa

Affrontare la Cremonese senza pensare alla sfida di giovedì a Siviglia che decide del futuro europeo della stagione. E' questo il leit-motiv che Max Allegri ha ripetuto ai suoi in vista del posticipo nel quale i bianconeri puntano a rafforzare la loro seconda posizione. Un traguardo da raggiungere senza pensare a quel che potrà accadere nelle aule della giustizia sportiva nelle prossime settimane.



Contro i grigiorossi il tecnico farà però un po' di turn-over a partire dai pali che saranno difesi da Perin. Bremer, anche se recuperato, sarà a riposo per essere al meglio in coppa, mentre Pogba potrebbe disputare almeno uno spezzone di gara per aumentare il minutaggio nelle sue gambe. Iling Junior, decisivo nelle ultime gara dovrevve avere ancora un'opportunità dal primo minuto ma spazio di sarà anche per altri elementi della linea verde a partire da Barbieri, Fagioli e Miretti.