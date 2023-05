Migranti. I riflessi dello scontro Italia-Francia in Valsusa non aumentano i controlli

Nessun aumento dei controlli. Non si vedono maggiori respingimenti né più gendarmi al confine italofrancese alla fine della val di Susa. Chi lavora tutti i giorni sul campo parla di un equilibrio - precario, sì - ma pur sempre tale.

Come già lo scorso autunno, all'aumento delle tensioni tra Roma e Parigi non è corrisposto un cambiamento degli scenari in frontiera, sbocco della rotta balcanica e ultimamente anche di quella mediterranea degli sbarchi. Dove in questo periodo si conta una media di trenta passaggi al giorno di migranti.

I respingimenti sono in linea con l'anno scorso: la maggior parte avviene al traforo del Frejus, dai 20 ai 40 al giorno. Frutto dei controlli dei gendarmi a bordo dei pullman a lunga percorrenza. Qui la polizia francese è autorizzata a respingere anche i minorenni, perché sulla base di vecchi accordi ha un presidio direttamente su suolo italiano, che consente loro di filtrare gli ingressi.

Controlli e pattugliamenti ripristinati da Parigi nel 2015, post attentati terroristici: da allora, anche il confine con il Piemonte è trattato al pari di una frontiera esterna. Un'impostazione diversa da quella della polizia di stato italiana, che pure da due anni ha uno specifico Ufficio di frontiera a Bardonecchia.

Infine, c'è l'aspetto umanitario. Anche qui, un equilibrio fragile. La rete di assistenza ai migranti si regge quasi del tutto sul volontariato, con forze e spazi limitati. Se i francesi dovessero decidere di rendere ermetica la frontiera con la valle - spiegano alcuni operatori - il sistema non reggerebbe più.