Essere mamma, moltiplicato per otto. La storia di Elena e della sua famiglia

E' Elena ad accoglierci nella sua numerosa famiglia: Chiara, Maria, Emanuele, Stefano, Marco, Benedetta, Francesca, Andrea, il più piccolo 11 anni, la più grande ne ha 28 anni e cinque figli. Una famiglia grandissima. Tre generazioni di mamme. Elena lavora in banca, il marito è impiegato, la maternità, seppure vissuta con semplicità, moltiplicata per otto, a nessuno manca nulla.



In questo piccolo paese del Canavese, Burolo, un grande aiuto è arrivato dalla comunità, un abbraccio materiale e umano per una famiglia la cui porta è sempre aperta alla genrosità e al calore. E dove l'affetto si tramanda di generazione in generazione