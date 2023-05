A Torino gli occhi della Protezione civile sull'alluvione

Nei giorni dell'emergenza in Emilia Romagna, a Torino c'è un posto in corsa contro il tempo, che rappresenta gli occhi della protezione civile.

Alle spalle delle Ogr, ha sede Links, un centro di ricerca nato da una costola del Politecnico col supporto della Compagnia di San Paolo nel quale lavorano oltre duecento ricercatori. Da quel laboratorio è nata Ithaca: una azienda fatta da venticinque esperti che acquisiscono le immagini satellitari e le analizzano, sviluppando anche software dedicati.

Le informazioni vengono mappate in larga parte in maniera automatica dall'intelligenza artificiale e messe a disposizione della protezione civile: i livelli raggiunti dall'acqua, le aree maggiormente colpite, la dinamica prevedibile nell'immediato futuro. All'orizzonte il progetto Iride, una costellazione di decine di satelliti che saranno gestiti dalle agenzie spaziali italiana ed europea, in fase di realizzazione grazie al PNRR. Satelliti che riusciranno ad acquisire ogni giorno ulteriori e ancora più dettagliati dati.

Ma l'intelligenza artificiale qui viene impiegata anche per altro: recupera i post sui social dei residenti colpiti dall'emergenza e ne estrae indicazioni utili per la protezione civile. Fotografie, allarmi, indicazioni. E consente anche la gestione di una chatbot che gestisce le informazioni in arrivo dai volontari sul terreno.

