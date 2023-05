A Torino una mostra sulle auto solo immaginate

Disegni mai realizzati, prototipi non entrati in produzione, sogni rimasti nei cassetti. Come la Zele 2000 Zagato, immaginata nel 1977, in piena crisi petrolifera, e antenata ideale delle attuali microcar da città. Una mostra su quello che avrebbe potuto essere, ma non è stato. Lorena Tadorni, curatrice della mostra: "Questo è un format che si chiama Re-play che propone delle letture condivise di collezioni museali e archivi, da parte di cittadini e cittadine che sono esterni al mondo dell'arte".



Si chiama "Irrealizzati, progetti tra utopia e realtà". E più che è un allestimento è un racconto collettivo. Che ha coinvolto 11 persone: dei co-curatori che hanno scelto cosa esporre. Una passione condivisa, in scena al Museo nazionale dell'automobile di Torino fino al 10 settembre.

Le interviste alla curatrice della mostra Lorena Tadorni e ai co-curatori Marco Quacchia, Giusy Porcu, Ezio Sartori