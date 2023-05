Acqui, conto alla rovescia per la riapertura delle terme il 15 maggio

I bar che cominciano a riempirsi, l'aperitivo all'aperto, l'immancabile prova dell'acqua in piazza della Bollente. Acqui Terme si prepara alla riapertura dello stabilimento curativo dopo settimane di polemiche tra le istituzioni e il titolare della concessione. Le porte saranno aperte da lunedì 15 maggio: per tanti è una vittoria a metà: "Tanta gente ha deciso di andare da altri parti, perché apri-chiudi-apri-chiudi… comunque la speranza è l'ultima a morire", spiega Monica Volante, presidente dell'Associazione albergatori Acqui Terme. "La riapertura almeno delle curative è un piccolo passo, ma tutti speriamo, anche riguardo alla spa, che si possa muovere qualcosa in breve tempo", gli fa eco un ristoratore.

La diatriba

Il comparto non si è ancora ripreso dalla pandemia. Ma la situazione è precipitata quando la Regione ha trasformato le concessioni delle acque da perpetue a temporanee, adeguandosi alle normative nazionali. Mossa che non è andata giù alla genovese Finsystems, che gestisce gli impianti dal 2016. Poi la svolta, con un fondo per il settore da 1 milione di euro erogato dalla Regione. Per il sindaco, Danilo Rapetti, "qui c'era una situazione ancora più particolare dovuta allo spezzarsi del monopolio. Con la ricerca di nuove fonti termali, dal 2026 si potranno attribuire più concessioni creando quel regime di concorrenza che sarà fondamentale".

Quelle piscine abbandonate

Il futuro è ancora tutto da disegnare, dunque. Per capirlo basta vedere come sono ridotte oggi le piscine monumentali, mai riaperte dopo il covid. Se per l'estate è troppo tardi, però, dal comune filtrano buone notizie: entro l'autunno dovrebbe arrivare l'accordo con un nuovo gestore. Molte persone non aspettano altro. "Io sono innamorata della piscina di Acqui, spero proprio che aprano la piscina perché i miei figli sono cresciuti lì". "E' la cosa che dispiace a tutti noi perché è una zona che è dimenticata da tutti e trasandata".