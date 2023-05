I campioni europei di scacchi si sfidano ad Acqui Terme

Sono cominciati ad Acqui Terme i campionati europei seniores di scacchi. 180 giocatori da 32 Nazioni sono qui fino al 4 giugno per contendersi il titolo nelle categorie over 50 e over 65. “Come numero è un record di partecipazione perché il precedente è stato in Grecia nel 2019 con 126 giocatori. Negli anni, dal 2012 ad oggi, si sono organizzati qui ad Acqui tanti campionati italiani, europei, mondiali”, racconta ai nostri microfoni Michele Cordara, uno degli organizzatori insieme a Cristina Pernici Rigo.

Tra i giocatori ci sono molti maestri internazionali. Le regole al Palacongressi sono rigidissime, con metal detector a ogni entrata. La tecnologia e l'intelligenza artificiale, infatti, stanno cambiando radicalmente il gioco degli scacchi. Le scacchiere inoltre sono collegate a internet ed è possibile seguire il campionato online. Ogni partita è un duello di logica, ma anche di pazienza e di resistenza fisica.

Servizio di Marco Procopio

Montaggio di Carlo Cerrito

Interviste:

Michele Cordara - Scaccomattissimo Asd

Cristina Pernici Rigo - Arco World Chess

Sonia Sirletti - ex campionessa italiana

Fabrizio Bellia - ex campione europeo over 50