Acqui, prenotazioni a rilento a due settimane dalla riapertura delle terme

A due settimane dalla riapertura delle Terme di Acqui, siamo tornati in città per vedere come sta andando l'inizio della stagione. "Secondo me tanta gente non ha ancora capito che le terme ad Acqui sono aperte e quindi fanno fatica a prenotare. Le prenotazioni vanno a rilento. Se non c'è gente negli alberghi non c'è gente che gira, che va nei negozi, nei ristoranti, nei bar", dice Monica Volante, presidente dell'associazione albergatori di Acqui.

Ancora pochi i turisti

Camminando per le strade del centro, infatti, di turisti ancora se ne vedono pochi. C'è chi scatta una foto in piazza della Bollente, chi ne approfitta per un pranzo all'aperto in quest'ultimo weekend di maggio. La stagione termale dovrebbe essere iniziata da un pezzo, ma qui lo stabilimento curativo ha aperto solo due settimane fa, dopo mesi di tira e molla tra l'azienda e le istituzioni. Ancora chiusi, invece, il centro benessere, le piscine monumentali e lo storico Grand Hotel.

Intervista a Monica Volante, presidente dell'associazione albergatori di Acqui Terme.