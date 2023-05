Adaptation.it, il Politecnico sfida il cambiamento climatico

Ci sono i simulatori di pioggia per studiare l'inquinamento, le alghe che assorbono l'anidride carbonica, le piante sottomarine che proteggono le coste dalle onde. Ci sono gli esperimenti nei laboratori e il giornalismo scientifico che semplifica i dati degli esperimenti e li trasforma in notizie alla portata di tutti. La forma è quella del web doc, la sostanza è la crisi climatica, e le scelte necessarie per adattarvisi.

I progetti sul territorio, tanti quelli racchiusi in adaptation.it, come quello del Politecnico di Torino sul fiume Orco.

Spunti di ricerca che diventano progetti concreti per fronteggiare la crisi climatica in vista di altri cambiamenti nel futuro.

Servizio di Davide Denina. Interviste a Marco Merola, giornalista e fondatore di adaptation.it; Francesco Laio, direttore dipartimento ingegneria ambiente territorio infrastrutture Politecnico di Torino.