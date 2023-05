Alla scoperta del "dietro le quinte" dell'aeroporto di Caselle

Porte Aperte all'aeroporto Sandro Pertini è l'iniziativa che ogni anno si svolge allo scalo torinese. Due giorni durante i quali i dipendenti Sagat portano i visitatori alla scoperta dei luoghi non frequentati normalmente dai turisti.

Dal 5 al 6 maggio sono stati 600 i visitatori quest'anno che hanno scoperto come funzionano i controlli delle forze dell'ordine, impegnati nel contratto del traffico illecito di droga e valuta, e l'attività dei vigili del fuoco.

Non soltanto. Pochi sapevano che a Caselle c'è una postazione di falchi, rapaci, volatili insomma, che vengono utilizzati senza sosta per scacciare in modo non violento animali non desiderati. Topi, piccioni, gabbiani, che potrebbero intralciare, e creare problemi, al traffico aereo.

Servizio Noemi Romeo, immagini Luciano Gallian, montaggio Andrea Duddo

Interviste a Giovanni Paone, allevatore di rapaci; Andrea Parisi, comandante della Guardia di Finanza; Rita Pucci, Sagat