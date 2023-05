"La cura dei boschi è nelle nostre radici": le storie dei volontari Aib

La Valsusa in fiamme, intere famiglie sfollate, migliaia di ettari di boschi andati in fumo in pochi giorni. Laura Guala ricorda bene l'ottobre del 2017. Insieme ai pompieri e agli altri volontari dell'Aib, il corpo anticendi boschivi del Piemonte, lavorò senza sosta per fermare la furia del fuoco. "Ce l'ho ancora molto ben chiaro nella mia mente l'incendio di Mompantero, quando partivi alle 4 del mattino e rientravi di sera. Cercare di fermare il fuoco, di combattere quello che a un certo punto era diventato quasi una sfida", racconta ai nostri microfoni.

Dal Piemonte al Sud Italia

Come lei sono oltre 5.200 i volontari che fanno parte dell'associazione, impegnata anche nella cura quotidiana delle foreste. Un patrimonio di esperienze che valica i confini della regione: ogni estate diverse squadre partono verso il Sud Italia. Quest'anno saranno in Sicilia, Calabria, Sardegna, Puglia. Il riscaldamento globale, però, sta annullando le differenze stagionali, come spiega l'ispettore generale Daniele Cora: “Fino a 3-4 anni fa il fenomeno degli incendi boschivi non ci interessava molto nella stagione estiva. Ora abbiamo questa incombenza di intervenire anche a casa nostra in stagioni che non sono proprie per il nostro tipo di servizio”.

Tutto iniziò con l'alluvione

Tra i volontari c'è anche Enzo Cavallo, che ha visto l'Aib nascere e crescere negli anni. "Noi siamo nati dopo l'alluvione disastrosa del '94 del Piemonte dove un volontariato spontaneo è diventato un volontariato organizzato. Purtroppo dalle disgrazie nasce anche qualcosa di buono, questo è stato l'esempio lampante". Cavallo è caposquadra a Bistagno, nell'alessandrino. Nel '94 c'era anche lui a spalare fango dopo la catastrofe. Oggi il testimone sta passando alle nuove generazioni. Tra i giovani c'è Roberto Arnaudo, che ha scelto di diventare volontario non appena ha compiuto 18 anni: "Vedere un bosco bruciare non vuol dire che brucia una singola pianta, ma milioni di animali che abitano al suo interno. E' come far sloggiare una famiglia da un palazzo. Si trovano in un ambiente sconosciuto, quindi proteggere il bosco è una delle opere migliori che possiamo fare per mantenere la biodiversità che abbiamo in Italia".

Interviste: Laura Guala, volontaria Aib Piemonte, Daniele Cora, ispettore generale Aib Piemonte, Enzo Cavallo e Roberto Arnaudo, volontari Aib Piemonte.