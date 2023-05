Ala di Stura, capitale delle meridiane

Il tempo si misura ancora con gli orologi solari ad Ala di Stura, Comune delle Valli di Lanzo. Le meridiane sono quasi ottanta, più o meno facili da trovare tra le case, dove oggi vivono 500 persone. Una concentrazione molto elevata, come quella di Aiello, in Friuli.

All'inizio, ad Ala, sulla via di collegamento con la Francia, le meridiane erano un riferimento, più preciso degli orologi classici, per giunta ancora un lusso. Poi, avere questi strumenti per misurare il tempo divenne una moda, grazie a Giuseppe Alasonatti, detto Pin d'la crous, studioso autodidatta e artista locale: ne dipinse 40 in paese, varie a casa sua, che è diventata la casa delle meridiane.

Così, proprio ad Ala, si sono ritrovati gli esperti italiani di gnomonica, la scienza che studia la materia.

Un progetto di recupero cominciato nel 2004, con la giunta del sindaco Gianpiero Alasonatti e l'assessore alla Cultura, Giorgio Castagneri, e ora portato avanti dall'attuale amministrazione, guidata da Mauro Garbano.

In estate, i partecipanti alle visite guidate arrivano a 50.

Interviste a Giuseppe De Donà, gnomonista, Walter Curati Alasonatti, discendente di un artista, Mauro Garbano, sindaco di Ala di Stura