Alessandria, le femministe occupano edificio dell'università

Da una parte l’Università del Piemonte orientale, sede di Alessandria, proprietaria di uno stabile nei pressi della sede dell'ateneo, in via Michel. Dall’altra, il collettivo del movimento femminista-transfemminista-queer Non una di meno, che da sabato scorso lo ha occupato. Le attiviste sgomberate da un ex asilo ad agosto chiedono da tempo uno spazio dove effettuare le loro attività in favore dei diritti delle donne e del mondo LGBT.

Area universitaria

Pur comprendendo la necessità del movimento di trovare una sede l’Università del Piemonte orientale ribadisce come questo spazio debba rimanere libero: Roberto Barbato, prorettore università Piemonte orientale, spiega che “l'edificio non è affatto abbandonato, ma è di proprietà dell'ateneo: è in progetto la costruzione di nuovi edifici che ospiteranno i dipartimenti delle scienze umanistiche, che attualmente sono in centro, e la nuova area biomedica”. Investimenti importanti, ma le femministe non vogliono saperne: secondo Giulia Gastaldo (Non una di meno), “non ce ne andremo da qui fino a quando non verrà trovata una soluzione”.