Alle Ogr il forum dell'innovazione. Il vincitore del premio Smart 2023

servizio di Davide Lessi

montaggio di Marco Rondoni

interviste a Guglielmo La Via (imprenditore); Leonardo Donato (ceo di Fortune Italia); Marco Buoncristiani (BitJam, partner dell'evento)





E' Guglielmo La Via, il vincitore del premio Smart Puglia in palio al forum dell'innovazione di Fortune Italia. Un evento di due giorni alle Officine grandi riparazioni. Leonardo Donato, ceo Fortune Italia: "Siamo a Torino perché Ogr è la casa dell'innovazione, quest'anno il tema era il rapporto tra uomo e innovazione e questo è un posto da abitare, abitato dalla cultura, abitato dalle idee, abitato dalle persone un posto dove l'innovazione si può veramente vivere".

Oltre 100 imprenditori, professori universitari e decisori politici. Tra i temi emersi quello del gap esistente tra mondo della scuola e quello del del lavoro. Nove tavoli tematici, dove i partecipanti incroceranno le loro professionalità per parlare di fintech, robotica e industria 4.0, sicurezza informatica, space economy, agritech e foodtech mobilità delle persone, transizione digitale, gaming e new media:uno sguardo a 360° su uno dei settori più dinamici e competitivi al mondo in cui l’Italia vanta numerose eccellenze.

Le riflessioni e i desiderata degli imprenditori del tech diventeranno un documento che sarà consegnato alla Camera dei deputati.