Juve, Allegri cerca l'impresa e tiene tutti sulla corda

Un lungo discorso motivazionale alla squadra prima dell'inizio della seduta di allenamento. Max Allegri ha voluto iniziare così, questa mattina, la marcia di avvicinamento alla semifinale di Europa League, quella partita da dentro o fuori nella quale la Juve si gioca un pezzo importante della sua stagione e forse anche del suo futuro. Con i processi sportivi ancora in corso, potrebbe essere questa la porta dalla quale rientrare nell'Europa che conta nella prossima stagione. Allegri lo sa e allora non lascia nulla al caso in questa vigilia, a partire ovviamente alle scelte di formazione che saranno rivelate per intero alla squadra solo domani, a poche ore dal fischio d'inizio.

Un modo per tenere tutti sulla corda anche se molto dell'undici con il quale sfiderà il Siviglia è già deciso. In difesa il ballottaggio è tra Gatti e Alex Sandro, ma è difficile che il tecnico voglia privarsi del suo goleador di coppa, per altro più votato del brasiliano alla fase difensiva. L'incertezza riguarda semmai il modulo. Allegri sarebbe tentato dal tridente offensivo, il che comporterebbe l'abbassamento di Cuadrado sulla linea dei difensori: in questo caso, là davanti toccherebbe e Chiesa, Di Maria e uno tra Milik e Vlahovic, con il polacco in vantaggio. Il Siviglia da parte sua recupera Suso e Ocampos anche se non sono al meglio e di certo non saranno in campo per tutta la partita. Un piccolo vantaggio per la Juve nella calda arena del Pizjuan.



Servizio di Stefano Tallia

Montaggio di Andrea Volpe