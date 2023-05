Allegri: "Turno decisivo per la corsa Champions"

Presente e futuro si intrecciano nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri che precede la sfida di domani con l'Atalanta, decisiva per scrivere, almeno sul campo, il destino europeo dei bianconeri. Di fronte ci sarà una delle concorrenti dirette alla qualificazione Champions, una squadra rilanciata anche dal recupero di uomini importanti come Zapata e Muriel.

L'impegno dell'ora di pranzo a Bergamo aprirà una settimana delicatissima per i bianconeri che giovedì riceveranno poi il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League. Sfide ravvicinate che condizioneranno inevitabilmente le scelte del tecnico. In difesa domani dovrebbe toccare ancora a Bonucci che raggiungerebbe così le cinquecento presenze in bianconero, accanto a lui Bremer e Danilo, ma non è escluso che uno di questi due riposi per lasciare spazio ad Alex Sandro. Soliti ballottaggi in attacco con Chiesa e Di Maria che faranno probabilmente staffetta. Cinque turni per decidere il destino di questo campionato, ma gli occhi della Juve sono già puntati sul prossimo.

Il Toro riceverà invece domani il Monza in quello che si annuncia come uno scontro diretto per l'ottavo posto. I granata dovranno però fare a meno di Schuurs fermato da un problema muscolare: al suo posto ci sarà Djidji. All'Olimpico, tra Juric e Palladino sarà quindi sfida tra due allievi di Gasperini con vista sull'Europa.