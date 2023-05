Allegri, voglia di finale

Entusiasmo è la parola chiave per Allegri, quello ritrovato dalla Juve dopo le due vittorie consecutive in A e quello che servirà alla “signora” per affrontare senza paura quella Siviglia che negli ultimi anni ha dominato l’Europa League.

Interviste a: Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus; Angel Di Maria, attaccante della Juventus